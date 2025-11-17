La Policía recuperó dos Smart Tv de 50” recientemente sustraídos

El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de
calles Salamanca y Benavídez de esta ciudad, donde los funcionarios policiales
observaron entre las malezas de un sector descampado, un bulto envuelto en una
frazada. Al verificar el contenido, constataron que se trataba de dos
televisores de 50 pulgadas, -marcas Noblex y RCA-, elementos que habían sido
denunciados como sustraídos en horas de la madrugada, y requeridos por parte de
sus pares de la Cría. 9na urbana.
Ante la situación, se procedió al secuestro
preventivo de los elementos bajo las formalidades legales vigentes, siendo
posteriormente trasladados a la citada Comisaría, donde se continúan con las
diligencias administrativas y judiciales de rigor.