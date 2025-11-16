General Paz: En operativos de contralor secuestran cocaína y marihuana, hay dos personas demoradas

El procedimiento fue realizado en el acceso a la
citada localidad, pasadas las 21:30horas, donde los efectivos procedieron a la
identificación de los pasajeros de un transporte de larga distancia, en el
cual, dos hombres - de 21 y 29 años de edad- llevaban en su poder, sustancias
que parecieran ser estupefacientes, por lo que se solicitó la colaboración de
la División de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de Ensenada Grande, quienes
realizaron el correspondiente narco-test orientativo, arrojando resultado
positivo para cocaína, con un peso de 10 gramos y cannabis sativa, un total de
9 gramos. Procediendo posteriormente a la demora de los mismos.
Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la citada dependencia, dónde se continuaron con los trámites de rigor.