San Luis del Palmar: En operativos de contralor demoran a dos hombres, uno tenía pedido de captura

En la madrugada de hoy 16-11-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a dos hombres y tras las primeras averiguaciones, uno de ellos resultó poseer pedido de captura.
El procedimiento fue realizado cerca de las
02:00 horas, cuando los citados efectivos, acudieron a verificar un aparente
incendio de vehículo por Ruta Provincial N° 5 pasando Laguna Alfonso, de tal
manera, al llegar al lugar junto con la dotación de bomberos, sofocaron el
incendio que se presume se habría producido por un desperfecto mecánico,
posteriormente, identificaron a los ocupantes del mismo, dos hombres -mayores
de edad-, resultando uno de ellos poseer pedido de captura por parte de las
autoridades de la localidad de saladas; siendo ambas personas demoradas.
Los hombres fueron trasladados a la citada dependencia donde se continuarán los trámites de rigor.