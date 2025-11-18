Ituzaingo: Policias y Gendarmes demoraron a un hombre transportando carne vacuna de manera ilegal

En la jornada de ayer 12-11-24, efectivos policiales de la Unidad especial de Seguridad Rural y ecológica de Ituzaingo, dando cumplimiento al marco del plan operacional de Seguridad Rural y Ecológica diagramando por la Jefatura de Policía, en un procedimiento conjunto realizado con personal de Gendarmería Nacional, secuestraron productos cárnicos de un animal vacuno, faenado y trasportado sin las documentaciones correspondientes y las medidas establecidas por las ley de policía sanitaria animal (Art. 206 del Código Penal en vigencia) y por lo cual demoraron a un hombre y una mujer.
El procedimiento, lo llevaron a cabo los
mencionados policías, cuando son alertados que trasladarían un animal de
categoría ternero vacuno faenado, ante lo cual instalan un retén por Ruta
Nacional N°12 y detuvieron la marcha de un camión Ford cargo; en el que
circulaban dos hombres mayores de edad, quienes trasportaban en la cabina,
bolsas conteniendo productos cárnicos y los cuales, habrían sido faenados y
eran trasportados, sin las medidas sanitarias exigidas para el caso.
Al respecto, se dio intervención a la unidad fiscal en turno, efectuándose el secuestro de la carne y la demora de las personas, prosiguiéndose con las diligencias y trámites pertinentes.