Tras una intensa búsqueda la Policía localizó sano y salvo al joven Cabaña Gonzalo Ezequiel

Por medio de esta gacetilla policial se agradece la colaboración de los distintos medios de comunicación y de la población en general y además se solicita DEJAR SIN EFECTO LA SOLICITUD DE PARADERO Y DE LOCALIZACION DEL JOVEN CABAÑA GONZALO EZEQUIEL DE 20 AÑOS DE EDAD, solicitado oportunamente por la Comisaría distrito Primera de Ituzaingo, donde radicara la denuncia al respecto una persona de apellido –Colman-. Cabe señalar que, el mismo fue localizado sano y salvo, por personal de la Comisaría Decimo segunda de la Policía de Corrientes, en el ámbito de esta ciudad capital y de cuya situación ya tomó conocimiento la denunciante. (Solicitud enviada oportunamente, desde este Departamento de Relaciones Institucionales mediante ampliación de gacetilla del viernes 21-11-25).
Al respecto, se prosiguen con las diligencias del
caso, con conocimiento de las autoridades judiciales intervinientes.