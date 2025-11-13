Goya: Rescataron a una yegua obligada a tirar un carro lleno de gente y basura

Personal de la Policía Rural de Goya junto a un médico veterinario acudieron a un pedido de una ONG protectora de animales por un caso de maltrato animal en la Ruta Nacional N° 12. En el lugar hallaron a un hombre con una yegua de 7 años arrastrando un carro repleto de residuos y personas que exedia ampliamente su capacidad y fuerza .
El veterinario constató lesiones en el animal por el esfuerzo al que era obligado a hacer y seguramente no era la primera vez, y por orden del Fiscal Rural se iniciaron actuaciones por maltrato animal, en el marco de la Ley 14.346. El propietario fue demorado para los tramites de rigor y el animal fue puesto a salvo .