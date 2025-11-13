Tras allanamiento recuperaron un televisor de 32”

En la mañana de hoy 13-11-25, efectivos policiales de la Comisaria Vigesmo Tercera Urbana, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, logro diligenciar una orden de allanamiento, donde secuestro un televisor que tendria relacion a la causa que se investiva.
Los distintos trabajos de
investigación en relación a un hecho delictivo, posibilitaron diligenciar una
orden de allanamiento en un domicilio ubicado en inmediciaones de calles
Araucanos y Mocoreta, lugar donde lograron hallar y secuestrar un televisor -marca
Philips, 32 pulgadas- bajo las formalidades legales correspondientes, elemento
que tendrían relación a la causa que se investiga, para lo cual contaron con la
valiosa colaboración de la División Infantería.
Al respecto, lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.