martes, 18 de noviembre de 2025

Hallaron sin vida al joven que desapareció en el río Paraná

Fue encontrado tras una búsqueda intensa. La familia pidió respuestas y presencia constante hasta el final.

Un joven de 15 años, que era intensamente buscado, fue hallado sin vida este martes 18 en el río Paraná, en la capital correntina. Prefectura Naval Argentina, Policía de Corrientes y malloneros trabajaron con embarcaciones.

Fue confirmado por la Policía.

Hecho previo

El episodio ocurrió cuando el adolescente ingresó al agua para refrescarse. Un pescador que se encontraba en la zona trató de auxiliarlo sin éxito.

El grupo había pasado antes por La Tosquera, según informaron testigos.

Fuente: www.diarioepoca.com