Hallaron sin vida al joven que desapareció en el río Paraná

Fue encontrado tras una búsqueda intensa. La familia pidió respuestas y presencia constante hasta el final.
Un joven de
15 años, que era intensamente buscado, fue hallado sin vida este martes 18 en
el río Paraná, en la capital correntina. Prefectura Naval Argentina, Policía de
Corrientes y malloneros trabajaron con embarcaciones.
Fue
confirmado por la Policía.
Hecho
previo
El episodio
ocurrió cuando el adolescente ingresó al agua para refrescarse. Un pescador que
se encontraba en la zona trató de auxiliarlo sin éxito.
El grupo
había pasado antes por La Tosquera, según informaron testigos.
Fuente: www.diarioepoca.com