martes, 18 de noviembre de 2025

Tras persecución la Policía detuvo a un motochorro y recuperó un celular recientemente sustraído

En horas de la noche de ayer 17-11-25, efectivos policiales de la Unidad especial antiarrebato, en momentos en que realizaban sus labores específicas por Av. Teniente Ibañez, observaron a un sujeto sindicado como presunto autor de un ilicito en la modalidad de arrebato, y tras una persecusión lograron recuperar un telefono celular denunciado como sustraído y por el cual, otra persona ya se encuentra aprehendido.

El procedimiento lo realizaron, cerca de las 21.30 horas, cuando encontrandose por la citada avenida, entre las calles JR Vidal y calle Mendoza, divisan a un sujeto que se encontraba detenido y a bordo de una motocicleta –honda wave 110 c.c-, persona que estaría sindicado como presunto autor de un ilicito, quien al notar la presencia policial emprende su huida por diferentes calles, arrojando en un elemento por calle La Pampa, logrando perderse de vista en inmediaciones del B° Pio X –pasillos-, no obstante se procede al secuestro de un telefono celular –marca Samsung Note 10 lus-, el cual se trataria de un aparato que fuera denunciado como sustraído en jurisdiccion de la Comisaría primera urbana.

Al respecto, se hace mención que por el caso, el pasado 15-11-25, en inmediaciones de las calles Cabeza de Vaca y Pje. Las Flores tras un rápido accionar, ya habría sido demorado, otro de los presuntos autores y al secuestro del rodado en el que se movilizaba tratandose de una motocicleta -marca Zanella de tipo 110 c.c-

De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependnecia policial se prosigue con los tramites que corresponden.