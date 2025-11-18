Tras persecución la Policía detuvo a un motochorro y recuperó un celular recientemente sustraído

El procedimiento lo realizaron,
cerca de las 21.30 horas, cuando encontrandose por la citada avenida, entre las
calles JR Vidal y calle Mendoza, divisan a un sujeto que se encontraba detenido
y a bordo de una motocicleta –honda wave 110 c.c-, persona que estaría
sindicado como presunto autor de un ilicito, quien al notar la presencia
policial emprende su huida por diferentes calles, arrojando en un elemento por
calle La Pampa, logrando perderse de vista en inmediaciones del B° Pio X
–pasillos-, no obstante se procede al secuestro de un telefono celular –marca
Samsung Note 10 lus-, el cual se trataria de un aparato que fuera denunciado
como sustraído en jurisdiccion de la Comisaría primera urbana.
Al respecto, se hace mención que
por el caso, el pasado 15-11-25, en inmediaciones de las calles Cabeza de Vaca
y Pje. Las Flores tras un rápido accionar, ya habría sido demorado, otro de los
presuntos autores y al secuestro del rodado en el que se movilizaba tratandose
de una motocicleta -marca Zanella de tipo 110 c.c-
De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependnecia policial se prosigue con los tramites que corresponden.