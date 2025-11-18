martes, 18 de noviembre de 2025

Lo desvió el GPS y quedó empantanado en inmediaciones de un asentamiento, lo rescató la Policía

El inusual incidente tuvo lugar durante la mañana de este lunes en la intersección de calles Miguel Cané y Figueroa Alcorta, del barrio Dr. Montaña. Personal de la Comisaría 14ª observó un vehículo Mercedes Benz Modelo C 250 CGI Blue Efficiency que se encontraba atascado en el barro.

Al entrevistarse con el conductor, les manifestó que es oriundo de la provincia cordillerana y que se dirigía hacia RN 12.

Explicó que, en horas de la noche, quedó varado en esa zona, sin poder continuar su rumbo. Ante la situación, el personal policial y vecinos contribuyeron para sacar el vehículo de alta gama.

Finalmente, el conductor pudo continuar su viaje pese al percance sufrido por el mal estado de la arteria capitalina.