Lo desvió el GPS y quedó empantanado en inmediaciones de un asentamiento, lo rescató la Policía

El inusual incidente tuvo lugar durante la mañana de este lunes en la intersección de calles Miguel Cané y Figueroa Alcorta, del barrio Dr. Montaña. Personal de la Comisaría 14ª observó un vehículo Mercedes Benz Modelo C 250 CGI Blue Efficiency que se encontraba atascado en el barro.
Al entrevistarse con el
conductor, les manifestó que es oriundo de la provincia cordillerana y que se
dirigía hacia RN 12.
Explicó que, en horas de la
noche, quedó varado en esa zona, sin poder continuar su rumbo. Ante la
situación, el personal policial y vecinos contribuyeron para sacar el vehículo
de alta gama.
Finalmente, el conductor pudo continuar su viaje pese al percance sufrido por el mal estado de la arteria capitalina.