Paraje Crucecita: La Policía secuestró una escopeta y elementos de dudosa procedencia

Los distintos trabajos de investigación,
posibilitaron a los citados efectivos a diligenciar dos mandatos judiciales en
el Paraje Crucecita de la localidad de San Luis del Palmar, en domicilios
ubicados por Ruta Provincial N° 97, lugar donde hallaron una escopeta – calibre
.16-, y una olla de hierro – de 12L.- los cuales fueron secuestrados bajo las
formalidades legales correspondientes, además, se procedió a la demora de un
hombre – mayor de edad-, presuntamente vinculado a la causa que se
investiga.
El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos
a disposición de las autoridades judiciales intervinientes y trasladados a la
citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.