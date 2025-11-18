martes, 18 de noviembre de 2025

Paraje Crucecita: La Policía secuestró una escopeta y elementos de dudosa procedencia

En la jornada de hoy 18-11-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito de San Luis del Palmar junto a sus pares del área de investigación criminal y el Grupo Táctico Operacional –G.T.O.- dependientes de la Unidad Regional I, en colaboración a la Unidad Fiscal en turno, referente a un legajo de investigación que se encuentra en trámite, diligenciaron dos órdenes de allanamiento, donde secuestraron, un arma de fuego, una olla de hierro y además, demoraron a una persona, presuntamente vinculada a la causa que se investiga. 

Los distintos trabajos de investigación, posibilitaron a los citados efectivos a diligenciar dos mandatos judiciales en el Paraje Crucecita de la localidad de San Luis del Palmar, en domicilios ubicados por Ruta Provincial N° 97, lugar donde hallaron una escopeta – calibre .16-, y una olla de hierro – de 12L.- los cuales fueron secuestrados bajo las formalidades legales correspondientes, además, se procedió a la demora de un hombre – mayor de edad-, presuntamente vinculado a la causa que se investiga.                  

El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales intervinientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.