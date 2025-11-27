jueves, 27 de noviembre de 2025

Intensos operativos de contralor: Hay varios demorados y motos secuestradas

En la jornada de ayer 26-11-25, en el marco de trabajos de prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la jornada de ayer 26 de noviembre de 2025, se llevaron a cabo diversos operativos de control vehicular e identificación de personas en distintos puntos estratégicos de la ciudad, bajo modalidades estáticas y dinámicas, con intervención de móviles del Comando Patrulla, distintas dependencias y comisarías jurisdiccionales.

El primer dispositivo se desarrolló en la franja horaria de 08:00 a 09:00, en jurisdicción de las Comisarías 1° y 3°, ubicados en accesos a la zona céntrica, apostados en calle Buenos Aires entre 3 de Abril y Rivadavia, en calle Roca entre avenida Ferré y Rivadavia. Como resultado, fueron identificadas poco más de 15 personas que se desplazaban en vehículos particulares, quienes acreditaron tanto su identidad como la propiedad de sus motocicletas, continuando luego su circulación normal.

Posteriormente, entre las 12:30 y 13:30, se efectuó un nuevo operativo en jurisdicción de las Comisarías 1° y 5°, en calle Tucumán entre avenida 3 de Abril y Rivadavia, en avenida Artigas entre Hipólito Irigoyen e Ituzaingó, en los cuales se identificó alrededor de 20 personas, quienes acreditaron correctamente identidad y documentación vehicular.

En horas de la tarde, entre 17:00 y 18:30, se realizó un tercer operativo estático en jurisdicción de las Comisarías 1° y 3°, donde nuevamente se procedió a la identificación de un importante número de persona y los rodados en los que circulaban.

Asimismo, durante la jornada se registró otro operativo de control vehicular desarrollado en calle Rivadavia y San Luis, entre 17:00 y 18:30; En este punto se identificaron más de 15 personas que transitaban en sus vehículos particulares.

Finalmente, entre 20:00 y 22:00, se llevó a cabo un Operativo Integral en jurisdicción de la Comisaría 2ª, con intervención conjunta de múltiples dependencias y divisiones del área capital, en ese marco, como resultado del operativo integral, se produjo la demora de 10 personas por carecer de documentación que acreditara su identidad y el secuestro preventivo de 6 motocicletas por falta de documentación, siendo todos los procedimientos trasladados a la citada Comisaría  para los trámites de rigor.