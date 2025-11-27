Intensos operativos de contralor: Hay varios demorados y motos secuestradas

El primer dispositivo se desarrolló en la franja horaria de 08:00 a
09:00, en jurisdicción de las Comisarías 1° y 3°, ubicados en accesos a la zona
céntrica, apostados en calle Buenos Aires entre 3 de Abril y Rivadavia, en
calle Roca entre avenida Ferré y Rivadavia. Como resultado, fueron
identificadas poco más de 15 personas que se desplazaban en vehículos
particulares, quienes acreditaron tanto su identidad como la propiedad de sus
motocicletas, continuando luego su circulación normal.
Posteriormente, entre las 12:30 y 13:30, se efectuó un nuevo operativo en
jurisdicción de las Comisarías 1° y 5°, en calle Tucumán entre avenida 3 de
Abril y Rivadavia, en avenida Artigas entre Hipólito Irigoyen e Ituzaingó, en
los cuales se identificó alrededor de 20 personas, quienes acreditaron
correctamente identidad y documentación vehicular.
En horas de la tarde, entre 17:00 y 18:30, se realizó un tercer operativo
estático en jurisdicción de las Comisarías 1° y 3°, donde nuevamente se
procedió a la identificación de un importante número de persona y los rodados
en los que circulaban.
Asimismo, durante la jornada se registró otro operativo de control
vehicular desarrollado en calle Rivadavia y San Luis, entre 17:00 y 18:30; En
este punto se identificaron más de 15 personas que transitaban en sus vehículos
particulares.
Finalmente, entre 20:00 y 22:00, se llevó a cabo un Operativo Integral en jurisdicción de la Comisaría 2ª, con intervención conjunta de múltiples dependencias y divisiones del área capital, en ese marco, como resultado del operativo integral, se produjo la demora de 10 personas por carecer de documentación que acreditara su identidad y el secuestro preventivo de 6 motocicletas por falta de documentación, siendo todos los procedimientos trasladados a la citada Comisaría para los trámites de rigor.