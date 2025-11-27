Pescaban sobre un puente y fueron atropellados por un auto

VIVOS DE MILAGRO
Ocurrió pasada las 20 del miércoles en el viaducto de la RN 123 sobre el río Miriñay, en jurisdición del departamento correntino de Paso de los Libres. Dos personas que se encontraban pescando fueron embestidas por un Fiat Cronos cuyo conductor perdió el control. Ambos terminaron cayendo al agua.
Desde el cuartel libreño se
despachó una dotación con la Unidad de Rescate ALPHA 21, que trabajó en el
lugar.
La intervención del personal
logró rescatar a las dos víctimas, quienes fueron asistidas y posteriormente
trasladadas por una unidad del hospital San José para recibir atención médica.
Los pescadores se recuperan
favorablemente de algunas heridas y se encuentran fuera de peligro, informaron
las autoridades sanitarias.
Datos del Facebook CdNCtes