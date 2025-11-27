jueves, 27 de noviembre de 2025

Tras un rápido accionar la Policía recuperó una moto robada, hay un demorado

En la jornada de ayer 26-11-25, efectivos policiales dependientes de la Dirección de Investigación Criminal, luego de haber realizado diversas tareas investigativas en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en el marco de un legajo judicial que se investiga por – supuesto robo- lograron recuperar una motocicleta y demorar a una persona, presuntamente vinculada al hecho.

Las distintas labores realizadas, posibilitó a los citados efectivos secuestrar por calle General Paz, una motocicleta – marca Honda Wave 110 cc.- además, demorar a un hombre – mayor de edad-.

El rodado recuperado junto al demorado fue puesto a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.