Intensos operativos de prevención: Hay Varios demorados

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la tarde de ayer 19-11-25 efectivos Policiales del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas - Comando Patrulla y Patrulla Motorizada-, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de las Comisarias 1ra, 3ra y zonas aledañas.
Los operativos planificados, dieron inicio
alrededor de las 17:00 horas, extendiéndose hasta pasadas las 18:30 horas
aproximadamente, oportunidad en que se procedió a la identificación de varias
personas para averiguación de sus antecedentes; de igual forma, efectuaron el
control y verificación de diferentes rodados.
Continuándose con las diligencias y tramites de cada caso en las citadas dependencias.