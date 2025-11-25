Varios demorados en operativos de contralor

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la madrugada de hoy 25-11-25, efectivos Policiales de la Comisaria 8va, en colaboración con Grupos Especiales y Comando de Patrullas, GRIM, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en diferentes sectores que comprenden la jurisdicción administrativa de la citada dependencia policial.
Los
operativos, se efectuaron en el horario comprendido entre las 02:30 horas a 04:30
horas, oportunidad en que procedieron a la identificación de un gran número de
personas, siendo demoradas quince de ellas, (3 eran menores) para averiguación
de sus antecedentes y el control de diferentes rodados, siendo secuestrada tres
motocicletas y cuatro bicicletas por falta de documentaciones.
Los demorados y los rodados secuestrados fueron trasladados a la citada dependencia policial, a fin de proseguir con los trámites del caso.