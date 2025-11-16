Intentó robar cables y terminó preso

El procedimiento fue realizado cerca de las
05:30 horas, cuando los citados efectivos se encontraban realizando recorridas en
prevención de ilícitos y fueron alertados de que por avenida Chacabuco al 2000,
una persona habría sido sorprendida intentando sustraer los cables del tendido
eléctrico y que se encontraba en su persecución, motivo por el cual se
dirigieron de manera inmediata, colaborando con el efectivo, logrando por calle
las Heras y Avenida Chacabuco, proceder a su aprehensión, además, en poder del
mismo se halló un alicate, el cual fue secuestrado bajo las formalidades
legales.
El aprehendido junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.