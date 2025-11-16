domingo, 16 de noviembre de 2025

Intentó robar cables y terminó preso

En la mañana de hoy 16-11-25, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Novena Urbana tras ser alertados por un efectivo de la División de Seguridad y Vigilancia, tras un rápido y eficaz accionar, lograron aprehender a un hombre en circunstancias en que intentaba cometer un hecho delictivo en un predio.

El procedimiento fue realizado cerca de las 05:30 horas, cuando los citados efectivos se encontraban realizando recorridas en prevención de ilícitos y fueron alertados de que por avenida Chacabuco al 2000, una persona habría sido sorprendida intentando sustraer los cables del tendido eléctrico y que se encontraba en su persecución, motivo por el cual se dirigieron de manera inmediata, colaborando con el efectivo, logrando por calle las Heras y Avenida Chacabuco, proceder a su aprehensión, además, en poder del mismo se halló un alicate, el cual fue secuestrado bajo las formalidades legales.  

El aprehendido junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.