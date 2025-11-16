domingo, 16 de noviembre de 2025

Tras allanamiento la Policía secuestró una pistola, proyectiles y 28 plantas de marihuana

En la mañana de hoy 16-11-25, efectivos policiales de la Comisaria Decimo Segunda Urbana junto a sus pares de la División Infantería, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en el marco investigativo de un legajo judicial que se encuentra en trámite, diligenciaron una orden de allanamiento, donde hallaron un arma de fuego, proyectiles y 28 plantas de cannabis sativa.

El diligenciamiento del mandato judicial fue realizado en una vivienda ubicada en uno de los pasillos de la calle Alberdi al 2.400 aproximadamente, lugar donde si bien no encontraron elementos solicitados por la orden judicial, hallaron una pistola – marca Mahely, calibre .22- con cargador, 7 proyectiles -calibre .22-, además, 28 plantas de origen vegetal presumiblemente marihuana, por lo que solicitaron la colaboración de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes acudieron al lugar y realizaron el correspondiente test orientativo, arrojando resultado positivo para cannabis sativa, procediendo posteriormente al secuestro de lo hallado, bajo las formalidades legales.         

Lo secuestrado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.