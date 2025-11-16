Tras allanamiento la Policía secuestró una pistola, proyectiles y 28 plantas de marihuana

El diligenciamiento del mandato judicial fue
realizado en una vivienda ubicada en uno de los pasillos de la calle Alberdi al
2.400 aproximadamente, lugar donde si bien no encontraron elementos solicitados
por la orden judicial, hallaron una pistola – marca Mahely, calibre .22- con
cargador, 7 proyectiles -calibre .22-, además, 28 plantas de origen vegetal
presumiblemente marihuana, por lo que solicitaron la colaboración de la
Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes acudieron
al lugar y realizaron el correspondiente test orientativo, arrojando resultado
positivo para cannabis sativa, procediendo posteriormente al secuestro de lo
hallado, bajo las formalidades legales.
Lo secuestrado fue puesto a disposición de las
autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la citada dependencia,
donde se continuaron con los tramites de rigor.