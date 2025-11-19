La Policía recuperó cajas de cerámicos denunciados como sustraídos en Guaviraví

En la tarde de hoy 19-11-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Guaviraví en colaboración a la Unidad Fiscal Interviniente en el marco investigativo de un legajo judicial que se encuentra en trámite por - supuesto Hurto-, tras un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar cajas de cerámicos que fueron denunciados como sustraídas.
El hecho habría ocurrido el pasado 17-11-25, en
una obra en construcción por calle Amadeo Panario de la citada localidad, dónde
personas de identidad desconocida habrían sustraído 12 cajas de cerámicos, por
lo cual, tras una intensa investigación, los mencionados efectivos lograron
finalmente hallar en zona de vegetación todos los elementos.
Lo recuperado fue puesto a disposición de la
justicia y llevado a la citada dependencia, dónde se continuaron con los
trámites de rigor.