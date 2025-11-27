La Policía recuperó un celular recientemente sustraído, hay un demorado

El ilicito se habría perpetrado,
pasadas las 08.30 horas, cuando fueron alertados que un hombre circulando de a
pie por inmediaciones de Av. La Paz y los Alpes, de manera imprevista y tras
ser amedrentado por un sujeto, habría sido victima de la sustracción de su
telefono celular –marca motorola-.
Ante tal circunstancia y de
forma inmediata realizaron un importante despliegue, logrando a los pocos
minutos conforme a las caracteristicas aportadas por la victima, localizar y
aprehender en intersección de calles 873 y 874, al presunto autor del hecho, un
sujeto de 28 años de edad, hallando entre sus pertenencias un arma blanca y un
telefono celular de similares caracteristicas al denunciado como sustraído.
El aprehendido y lo secuestrado
fueron trasladados a la Comisaría septima urbana, a fin de proseguir con los
tramites del caso, haciendo mención que al llegar a la citada dependencia, se
encontraba el damnificado realizando la correspondiente denuncia y reconociendo
el aparato como de su propiedad.