jueves, 27 de noviembre de 2025

La Policía recuperó un celular recientemente sustraído, hay un demorado

En horas de la mañana de hoy 27-11-25, efectivos poliicales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos, tras un rapido y eficaz accionar, en un importante despliegue lograron recuperar un telefono celular recientemente sustraído, secuestraron un arma blanca y aprehendieron al presunto autor del hecho.

El ilicito se habría perpetrado, pasadas las 08.30 horas, cuando fueron alertados que un hombre circulando de a pie por inmediaciones de Av. La Paz y los Alpes, de manera imprevista y tras ser amedrentado por un sujeto, habría sido victima de la sustracción de su telefono celular –marca motorola-.

Ante tal circunstancia y de forma inmediata realizaron un importante despliegue, logrando a los pocos minutos conforme a las caracteristicas aportadas por la victima, localizar y aprehender en intersección de calles 873 y 874, al presunto autor del hecho, un sujeto de 28 años de edad, hallando entre sus pertenencias un arma blanca y un telefono celular de similares caracteristicas al denunciado como sustraído.

El aprehendido y lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaría septima urbana, a fin de proseguir con los tramites del caso, haciendo mención que al llegar a la citada dependencia, se encontraba el damnificado realizando la correspondiente denuncia y reconociendo el aparato como de su propiedad.