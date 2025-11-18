Lavalle: Faenaban un ternero robado dentro de una casa

Un vecino de la zona rural de Lavalle alertó a la Policía Rural y Ecológica sobre un presunto caso de abigeato, ya que vio a dos sujetos ingresando a una vivienda con un ternero vivo.
Al llegar al lugar, los dos sujetos huyeron en moto dejando la puerta de la cabaña abierta desde donde se podía apreciar un ternero muerto que estos dos sujetos habrían estado faenando.
Se inició de oficio una causa por abigiato se dio aviso al fiscal y se solicitó la orden de allanamiento correspondiente para ingresar al inmueble donde comprobaron lo que ya suponían.
Se logró identificar a los dos sujetos y ya se libró orden de captura sobre los mismos así que su detención sería cuestión de horas.
Alcide Sandro M. —sindicado como autor del hecho y dueño de la casa es intensamente buscado por la policía junto a sus cómplice.