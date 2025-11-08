sábado, 8 de noviembre de 2025

Ituzaingó: Importante despliegue de la Policía por el “Moto Beach 2025”

La Policía de Corrientes llevará a cabo un importante despliegue de seguridad y prevención, a partir del 07-11-25 y hasta el 09-11-25, debido a una nueva edición del “Moto Beach” encuentro internacional de motos edición 24 – Corrientes 2025, a desarrollarse en la bajada del Río Paraná por calle N°7 del Barrio General San Martín – Ituzaingo Corrientes, con el propósito de garantizar el orden público y la seguridad de los asistentes.

El operativo tendrá como objetivo principal garantizar el mantenimiento del orden público, la seguridad vial y la prevención del delito, mediante la distribución estratégica de recursos humanos y materiales, se efectuarán recorridas preventivas, controles de motocicletas y vehículos, y se reforzará la presencia policial en la zona costera, lugares de concentración y vías de acceso, a fin de preservar la tranquilidad de residentes y turistas.

Asimismo, se establecerá un corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible durante todo el operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.

Por tal motivo, se solicita la colaboración de las personas que transiten por la zona, y fundamentalmente a quienes participen del evento, que tomen las precauciones del caso, teniendo en cuenta las indicaciones de los organizadores y del personal de seguridad, a fin de mantener el orden y la seguridad pública.