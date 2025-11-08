Ituzaingó: Importante despliegue de la Policía por el “Moto Beach 2025”

El operativo tendrá como objetivo principal
garantizar el mantenimiento del orden público, la seguridad vial y la
prevención del delito, mediante la distribución estratégica de recursos humanos
y materiales, se efectuarán recorridas preventivas, controles de motocicletas y
vehículos, y se reforzará la presencia policial en la zona costera, lugares de
concentración y vías de acceso, a fin de preservar la tranquilidad de
residentes y turistas.
Asimismo, se establecerá un corredor sanitario,
con personal médico y de apoyo disponible durante todo el operativo, con el fin
de brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, asegurando un
traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.
Por tal motivo, se solicita la colaboración de las personas que transiten por la zona, y fundamentalmente a quienes participen del evento, que tomen las precauciones del caso, teniendo en cuenta las indicaciones de los organizadores y del personal de seguridad, a fin de mantener el orden y la seguridad pública.