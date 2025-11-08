Santa Lucia: La Policía implementó un operativo especial de seguridad por la “XXIX Fiesta Nacional de la Horticultura 2.025”

El operativo tendrá como objetivo principal
garantizar el mantenimiento del orden público, la seguridad vial y la
prevención del delito, mediante la distribución estratégica de recursos humanos
y materiales, en el ámbito jurisdiccional como así también en el predio donde
se desarrollará la “XXIX Fiesta Nacional de la Horticultura 2025”.
Asimismo, se establecerá un corredor sanitario,
con personal médico y de apoyo disponible durante todo el operativo, con el fin
de brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, asegurando un
traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.
Para ello, se dispuso de la intervención
coordinada de distintas áreas operativas, unidades especiales y personal de
seguridad vial, quienes efectuaron recorridas preventivas, controles de
tránsito y patrullajes constantes en inmediaciones del predio, zonas de
esparcimiento y accesos a la ciudad.
Cabe destacar que las acciones se desarrollaran con profesionalismo, responsabilidad y compromiso del personal policial interviniente en el cumplimiento de las misiones asignadas.