sábado, 8 de noviembre de 2025

Santa Lucia: La Policía implementó un operativo especial de seguridad por la “XXIX Fiesta Nacional de la Horticultura 2.025”

En el marco de una nueva edición de la XXIX° Edición de la Fiesta Nacional de la Horticultura, a desarrollarse en la localidad de Santa Lucía, la Policía de Corrientes llevará adelante un Dispositivo Especial de Seguridad, que se desarrollará entre los días 06 al 09 de noviembre de 2025, conforme a lo establecido en el Plan Operacional C.D.S.L. N°01/25.

El operativo tendrá como objetivo principal garantizar el mantenimiento del orden público, la seguridad vial y la prevención del delito, mediante la distribución estratégica de recursos humanos y materiales, en el ámbito jurisdiccional como así también en el predio donde se desarrollará la “XXIX Fiesta Nacional de la Horticultura 2025”.

Asimismo, se establecerá un corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible durante todo el operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.

Para ello, se dispuso de la intervención coordinada de distintas áreas operativas, unidades especiales y personal de seguridad vial, quienes efectuaron recorridas preventivas, controles de tránsito y patrullajes constantes en inmediaciones del predio, zonas de esparcimiento y accesos a la ciudad.

Cabe destacar que las acciones se desarrollaran con profesionalismo, responsabilidad y compromiso del personal policial interviniente en el cumplimiento de las misiones asignadas.