Juan Pujol: Demoran a dos hombres por transportar animales de dudosa procedencia

En horas de la siesta de ayer 05-11-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Juan Pujol, en momentos en que realizaban control de vehículos e identificación de personas, detuvieron la marcha de una camioneta con tráiler que transportaba animales vacunos, sin las documentaciones y guía correspondiente.
El procedimiento tuvo lugar por Ruta Nacional
N°14 km 366 aproximadamente, cuando detienen la marcha de una camioneta -marca
Ford modelo Ranger-, en el que circulaban dos hombres de 65 y 52 años de edad,
con un tráiler que transportaba cuatro novillos, cuyas personas al
requerírseles las documentaciones, los mismos presentaban guía electrónica, los
cuales no contaban con las certificaciones, ni autorización de tránsito.
Por tal motivo se puso en conocimiento de la autoridad fiscal que corresponde, siendo remitidos a sus pares de la Unidad especial de seguridad rural y ecológica de Monte Caseros, a fin de proseguir con los trámites del caso.