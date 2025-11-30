Juicio por el crimen del hijo del exjefe de la Policía: revelaron chat de WhatsApp

La cuarta audiencia del debate
en el Tribunal de Juicio N°2 en el juicio por el crimen de Alfredo Javier
Armando Molina, hijo del exjefe de Policía Alfredo Arnaldo Molina, fue
conmovedora sobre las revelaciones donde se exhibieron los contenidos de los
WhatsApp.
Quedó en evidencias situaciones ambiguas, indefiniciones de Bárbara Romero, incursiones a escondidas de David Medina a la casa de la mujer cuando no había nadie.
Lo que sí estaba claro es que Romero y Medina
habían cortado el vínculo sentimental, no así las comunicaciones donde existían
reclamos.
El imputado Osvaldo David Medina, miembro de la
fuerza policial enfrenta cargo por “homicidio agravado por el uso de arma de
fuego” y por “homicidio en grado de tentativa agravado por el vínculo y en
contexto de violencia de género y uso de arma de fuego”.
Durante la audiencia de este viernes se
expusieron 11.000 archivos con los chats que incluían fechas y horarios de
mensajes entre David Medina y Bárbara Romero, luego entre Bárbara Romero y
Alfredo Molina, y finalmente entre Alfredo Molina y David Medina, según reveló
el portal de FM Sudamericana.
Una de esas conversaciones del 20 de marzo 2024
-un mes antes de la trágica balacera- Medina le reclamaba: “Me dejaste hablando
solo”, “estás con él y no me extrañas”, “estás con él y te olvidás de que
existo”.
Le insistía en que “Yo soy tu segunda opción”.
Los investigadores señalaron que la pareja había mantenido una relación de 3
años, atravesada en el último período por episodios de violencia física y
psicológica denunciados por Romero, según detallaron.
Asimismo, en otro chat volvía con los reclamos:
“Siempre soy tu segunda opción, tengo que esperar a que no estés con él para
que vos me puedas hablar”.
Además, la Fiscalía exponía una situación donde
se advertía que Romero le contestaba que buscaba alejarse de Molina y le
prometía definiciones: “Dejo todo y pensamos en nosotros y te voy a dar esa
seguridad que querés”, leyó la fiscal.
El 26 de marzo del 2024, Romero le preguntó a
Medina "¿vos querés estar conmigo?". El acusado le contestó que
"sí" y ella agregó "quiero abrazarte".
Tras esto, la situación entre ambos volvía a
mensajes como "cuando estás con él te olvidas de mí y que yo existo",
a lo que la mujer le contestó "mi amor yo a vos te amo".
Al otro día, el 27 de marzo, surgió un episodio
en el que Medina fue a la casa de Romero a tenderle la ropa cuando ella no
estaba. En los mensajes se reveló que según Medina "había ropa de él
(Molina), la de él la dejé en el lavarropas". A lo que ella contestó
"¿había ropa de él?», y el acusado respondió "un bóxer y una
remera". La Fiscalía también mostró capturas de pantalla que Romero
enviaba a Medina sobre conversaciones con Molina, lo que reforzó la hipótesis
de que alternaba la comunicación con uno u otro, según remarcó la información
dada a conocer por la emisora radial.
Tal vez lo que más sorprendió fue el cruce que
hubo entre Medina y Molina, incluso horas antes del crimen en San Cosme.
Molina le escribió: "Hola ¿cómo va?"
y Medina contestó: "¿qué hacés loco?".
-"Che ¿vos todo bien? ¿te peleaste con tu
gente?" a lo que Medina interrogó "¿por qué?" y Molina lanzó:
"Decime si te peleaste o no y yo te digo". Luego de eso Medina dijo
"no me peleé pero ¿qué pasó?".
En otra charla, Molina se sinceraba: "Es
una pesadilla", "No quiero que me moleste más, no quiero que me
escriba. Por eso te pregunté si se peleó con vos porque me busca a mí",
lanzó.
Molina además le dijo: "No quiero que me
joda más, no sé qué pretende de nosotros. Me hartó. Me cortó toda la mano la
última vez. Se quería cortar ella sola", reveló.
Las audiencias finales serán el lunes, martes y
miércoles 3 de diciembre.
