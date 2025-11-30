domingo, 30 de noviembre de 2025

Paso de los Libres: La Policía recuperó un celular recientemente sustraído, hay un demorado

Ayer 29-11-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito segunda de Paso de los Libres, en el marco de labores de investigacion desplegadados en colaboracion con la unidad fiscal en turno, en relacion a la sustraccion de un telefono celular, primeramente lograron la demora del presunto autor del hecho, y luego recuperaron el aparato, el cual presuntamente ya habia sido vendido.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, luego de tomar conocimiento del hecho, iniciaron diversos trabajos de investigación, en el cual tras observar camaras de seguridad, posibilitó identificar al presunto autor del hecho, el cual finalmente fue localizado y demorado, en tanto, siguiendo la linea investigada, llevo a los efectivos hasta un inmueble donde presuntamente el morador habría adquirido de buena fe, el cual fue devuelto.

El demorado junto al celular recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.