Paso de los Libres: Policías lograron evitar que un joven atentara contra su vida

En horas de la madrugada de hoy 30-11-25, en un trabajo conjunto, efectivos policiales de las Comisarías de distrito Primera y Segunda de Paso de los Libres, en un rapido y eficaz accionar, lograron persuadir a un joven para que desista de su actitud de atentar contra su vida con un arma blanca.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policias, cuando son alertados por el SIS 911, que un joven se
encontraba en Hipolito Irigoyen y Amado Bonpland de esa ciudad, con un arma
blanca e intentaba atentar contra su vida.
En ese marco, se dirigen de
inmediato al lugar y tras mantener una
prolongada conversacion, lograron que esta persona desista de su actitud,
poniendolo a resguardo y asistiendolo, siendo trasladado al hospital local para
su atencion medica.
Al respecto, en la comisaría jurisdiccional se prosigue con los tramites que corresponden.