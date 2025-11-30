domingo, 30 de noviembre de 2025

Paso de los Libres: Policías lograron evitar que un joven atentara contra su vida

En horas de la madrugada de hoy 30-11-25, en un trabajo conjunto, efectivos policiales de las Comisarías de distrito Primera y Segunda de Paso de los Libres, en un rapido y eficaz accionar, lograron persuadir a un joven para que desista de su actitud de atentar contra su vida con un arma blanca.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policias, cuando son alertados por el SIS 911, que un joven se encontraba en Hipolito Irigoyen y Amado Bonpland de esa ciudad, con un arma blanca e intentaba atentar contra su vida.

En ese marco, se dirigen de inmediato al lugar  y tras mantener una prolongada conversacion, lograron que esta persona desista de su actitud, poniendolo a resguardo y asistiendolo, siendo trasladado al hospital local para su atencion medica.

Al respecto, en la comisaría jurisdiccional se prosigue con los tramites que corresponden.