jueves, 27 de noviembre de 2025

La Policía demoró a tres personas en diferentes procedimientos

Efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada N°5 –G.R.I.M. V-, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a tres personas.

El primero de los procedimientos lo realizaron en inmediaciones de calle Roldán y calle 482,  cuando observaron a un hombre que, al notar la presencia policial, intentó deshacerse de objetos arrojándolos a un pastizal e inició su huida. Tras un seguimiento, el sujeto intentó ingresar a un domicilio ajeno, siendo finalmente demorado e incurriendo en contradicciones respecto de los elementos descartados, tratandose de un joven –mayor de edad-, hallando entre sus pertenencias un arma blanca tipo cuchillo con hoja de aproximadamente 20 cm.

En tanto, cerca de las 03.00horas, en inmediaciones de Av. Cuba  y Calle Uspallata, demoraron a dos personas –mayores de edad-, en razon que los mismo se encontraban merodeando por la zona, no supieron justificar su permanencia en el lugar y se encontraban en aparente estado de ebriedad.

Los demorados fueron traslados a las Comisarías jurisdiccionales, a fin de proseguir con los tramites de cada caso.