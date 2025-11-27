La Policía demoró a tres personas en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos
lo realizaron en inmediaciones de calle Roldán y calle 482, cuando observaron a un hombre que, al notar
la presencia policial, intentó deshacerse de objetos arrojándolos a un pastizal
e inició su huida. Tras un seguimiento, el sujeto intentó ingresar a un
domicilio ajeno, siendo finalmente demorado e incurriendo en contradicciones
respecto de los elementos descartados, tratandose de un joven –mayor de edad-,
hallando entre sus pertenencias un arma blanca tipo cuchillo con hoja de
aproximadamente 20 cm.
En tanto, cerca de las 03.00horas,
en inmediaciones de Av. Cuba y Calle
Uspallata, demoraron a dos personas –mayores de edad-, en razon que los mismo
se encontraban merodeando por la zona, no supieron justificar su permanencia en
el lugar y se encontraban en aparente estado de ebriedad.
Los demorados fueron traslados a
las Comisarías jurisdiccionales, a fin de proseguir con los tramites de cada
caso.