jueves, 27 de noviembre de 2025

Varios demorados en diferentes procedimientos

En horas de la noche de ayer y madrugada de hoy 27-11-25, efectivos policiales dependientes del Departamento de distritos policiales y unidades operativas, en diferentes procedimientos realizados demoraron a varias personas y con antecedentes policiales.

El primero de los procedimientos lo realizaron, cerca de las 22.30 horas, cuando demoraron a un hombre de 39 años de edad, en cercanias de calles General Paz y Cerrito, en razon que el mismo se encontraba observando los vehiculos estacionados, y al ser abordado no pudo justificar su accionar.

Asi mismo, alrededor de las 23.00 horas, demoraron a un hombre de 32 años de edad, en intersección de Av. La Paz y Honduras, quien al momentos de su identificación no contaba con su documento nacional de identidad.

En tanto, cerca de las 23.30horas, en inmediaciones de calles Perugorria y Madariaga, demoraron a un hombre de 32 años de edad, quien se encontraba promoviendo desorden en la via publica y conforme a las primeras averiguaciones registraba antecedentes policiales.

El otro procedimiento lo efectuaron, pasadaas las 23.30horas, cuando hallandose circulando en inmediaciones de Av. Chacabuco y Luis Braille, visualizan a un hombre que resulto ser de 29 años de edad, que se encontraba merodeando por la zona, sin poder justificar su accionar ni presencia en el lugar, ademas contaba con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

De igual forma, alrededor de las 03.00horas, en intersección de calles Montecarlo y Fragata Hercules, demoraron a un joven de 20 años de edad, con antecedentes policiales, cuando se hallaba trasladando elementos de dudosa procedencia, al momento de su identificación no contaba con documentación alguna que acredite su identidad.

Y por ultimo, personal de la patrulla motorizada, pasadas las 03.30horas, en Necochea y Fragata Hercules divisan a dos personas masculinos, que se encontraban merodeando en cercanías de los domicilios y vehículos estacionados en el lugar, observando detenidamente el interior de los mismos, con aparentes intenciones delictivas, al ser abordado por el personal policial, los mismos no supieron justificar su presencia en el lugar, los mismos tras las primeras averiguaciones contaba con antecedentes policiales por delitos contra la propieda, tratandose de 21 y 38 años de edad.

Los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosiguieron con los tramites de cada caso.