Varios demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos
lo realizaron, cerca de las 22.30 horas, cuando demoraron a un hombre de 39 años
de edad, en cercanias de calles General Paz y Cerrito, en razon que el mismo se
encontraba observando los vehiculos estacionados, y al ser abordado no pudo
justificar su accionar.
Asi mismo, alrededor de las
23.00 horas, demoraron a un hombre de 32 años de edad, en intersección de Av. La
Paz y Honduras, quien al momentos de su identificación no contaba con su
documento nacional de identidad.
En tanto, cerca de las
23.30horas, en inmediaciones de calles Perugorria y Madariaga, demoraron a un
hombre de 32 años de edad, quien se encontraba promoviendo desorden en la via
publica y conforme a las primeras averiguaciones registraba antecedentes policiales.
El otro procedimiento lo
efectuaron, pasadaas las 23.30horas, cuando hallandose circulando en
inmediaciones de Av. Chacabuco y Luis Braille, visualizan a un hombre que
resulto ser de 29 años de edad, que se encontraba merodeando por la zona, sin
poder justificar su accionar ni presencia en el lugar, ademas contaba con
antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
De igual forma, alrededor de las
03.00horas, en intersección de calles Montecarlo y Fragata Hercules, demoraron
a un joven de 20 años de edad, con antecedentes policiales, cuando se hallaba
trasladando elementos de dudosa procedencia, al momento de su identificación no
contaba con documentación alguna que acredite su identidad.
Y por ultimo, personal de la
patrulla motorizada, pasadas las 03.30horas, en Necochea y Fragata Hercules divisan
a dos personas masculinos, que se encontraban merodeando en cercanías de los
domicilios y vehículos estacionados en el lugar, observando detenidamente el
interior de los mismos, con aparentes intenciones delictivas, al ser abordado
por el personal policial, los mismos no supieron justificar su presencia en el
lugar, los mismos tras las primeras averiguaciones contaba con antecedentes
policiales por delitos contra la propieda, tratandose de 21 y 38 años de edad.
Los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosiguieron con los tramites de cada caso.