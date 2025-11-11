San Luis del Palmar: La Policía recuperó un teléfono celular recientemente sustraído

La Comisaria Distrito San Luis del Palmar en día de la víspera en horas de la tarde recepciono una denuncia que consistía la sustracción de 01 celular marca Samsung, modelo galaxy (alta gamma), el hecho ocurrió en el B° Cruz de los Milagros de esta localidad, una vez anoticiados de lo ocurrido los uniformados de forma inmediata se abocaron a la investigación del hecho, atraves de su división investigación criminal, que tras el cotejo de cámaras de seguridad y rastreo del GPS del aparato de comunicación portátil, se pudo lograr obtener una ubicación, por lo que se procedió a un diligenciamiento policial, arrojando como resultado el secuestro de celular sustraído, el cual estaba punto de ser desbloqueado, para su comercialización. Tras las diligencias de rigor los funcionarios policiales hicieron entrega de lo recuperado a su propietario. El supuesto autor se encuentra a disposición de la justicia.