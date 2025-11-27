La Policía demoró un camión que transportaba una carga ilegal de pescados

En horas del mediodía de ayer 26-11-25, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Tránsito y Caminera, ubicado por Ruta Nacional N° 16 –acceso al Puente General Belgrano- procedieron a detener la marcha de un camión –marca Scania t 113, con semirremolque, a fin de realizar control rutinario.
En la oportunidad y simple vista se pudo
observar que el mismo trasportaba varias bosas, por lo que se solicitó al
conductor que exhibiera los mismo, pudiendo determinar de ésta manera que
contenía en su interior distintos tipos de pescados, por lo que se solicitó la
colaboración de personal de la Dirección de Fauna y Flora, quienes procedieron
al secuestro de los mismos (surubíes, dorado y bagre).
Lo secuestrado fue puesto a disposición de la
justicia y trasladado por personal de la mencionada Dirección de Flora y Fauna.