jueves, 13 de noviembre de 2025

Recuperan varios elementos robados, hay un demorado

Efectivos policiales pertenecientes a la Dirección de Investigación Criminal, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a dos hechos delictivos ocurridos en dos domicilios lindantes ubicados por calles Estado de Israel y Reconquista de esta ciudad, finalmente lograron la demora del presunto autor y el secuestro de varios elementos que aparentemente habrían sido denunciados como sustraídos.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento del accionar delictivo en ambos domicilios, es por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, con observación de cámaras de seguridad existentes en la zona, lo que posibilitó identificar localizar y demorar al presunto autor, un hombre mayor de edad y secuestraron de entre sus pertenencias, una notebook con su respectivo cable cargador, un par de zapatillas, un gato hidráulico, elementos que presuntamente habrían sido denunciados como sustraídos.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.