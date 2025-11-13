Recuperan varios elementos robados, hay un demorado

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar
conocimiento del accionar delictivo en ambos domicilios, es por ello, que de
forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, con observación
de cámaras de seguridad existentes en la zona, lo que posibilitó identificar
localizar y demorar al presunto autor, un hombre mayor de edad y secuestraron
de entre sus pertenencias, una notebook con su respectivo cable cargador, un
par de zapatillas, un gato hidráulico, elementos que presuntamente habrían sido
denunciados como sustraídos.
El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.