Murió un hombre que estaba internado tras choque de camionetas cerca de Itatí

En horas de la tarde de ayer
16-11-25, en el Hospital Escuela de esta ciudad, lamentablemente se produjo el
fallecimiento de un hombre de apellido Robolini de 50 años de edad, que se
encontraba internado desde días atrás, tras protagonizar un siniestro vial por
Ruta Nacional N°12.
Cabe recordar que el siniestro se
habría registrado el pasado 12-11-25, por la citada arteria, a la altura del
kilómetro 1123,5 aproximadamente, donde por causas que se tratan de establecer
habrían colisionado dos camionetas, resultando varias personas con lesiones de
diferente consideración y los que fueron trasladados al hospital Escuela de
esta ciudad.
Tal es así, que uno de ellos, un
hombre de apellido Robolini -mayor de edad-, permaneció internado hasta el día
de ayer, cuando lamentablemente y pese a los esfuerzos de los facultativos se
produjo su deceso.
Al respecto, en la Comisaría de distrito Itati se prosigue con los tramites que corresponden.