lunes, 17 de noviembre de 2025

Murió un hombre que estaba internado tras choque de camionetas cerca de Itatí

En horas de la tarde de ayer 16-11-25, en el Hospital Escuela de esta ciudad, lamentablemente se produjo el fallecimiento de un hombre de apellido Robolini de 50 años de edad, que se encontraba internado desde días atrás, tras protagonizar un siniestro vial por Ruta Nacional N°12.

Cabe recordar que el siniestro se habría registrado el pasado 12-11-25, por la citada arteria, a la altura del kilómetro 1123,5 aproximadamente, donde por causas que se tratan de establecer habrían colisionado dos camionetas, resultando varias personas con lesiones de diferente consideración y los que fueron trasladados al hospital Escuela de esta ciudad.

Tal es así, que uno de ellos, un hombre de apellido Robolini -mayor de edad-, permaneció internado hasta el día de ayer, cuando lamentablemente y pese a los esfuerzos de los facultativos se produjo su deceso.

Al respecto, en la Comisaría de distrito Itati se prosigue con los tramites que corresponden.