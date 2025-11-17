La Policía recuperó un televisor recientemente sustraído

En horas de la noche de ayer 16-11-25, efectivos policiales de la Comisaría décimo tercera urbana, en el marco de labores de investigación desplegadas en relación a la sustracción de un televisor, finalmente y tras un rápido despliegue lograron recuperar el aparato.
El procedimiento lo realizaron, cerca de las
22.00 horas, cuando tras tomar conocimiento del ilícito, iniciaron un
importante trabajo de rastrillaje y luego de un rápido accionar, observaron a
unas cuadras del lugar del hecho, en inmediaciones calles Suecia y calle Renacimiento
a una persona de sexo masculino quien llevaba en su poder un televisor, quien al
ver la presencia policial abandonado dicho elemento en un sitio baldío, dándose
a la fuga, logrando perderse de vista
Al respecto se procedió al secuestro del televisor, siendo trasladado a la citada dependencia policial, en tanto, horas más tarde el elemento fue entregado a su dueña, tras acreditar la propiedad.