Varios demorados en diferentes procedimientos

El primer procedimiento, lo realizaron ayer,
cerca de las 19:00 horas, personal del GRIM II, cuando en inmediaciones de Turín
y Tupac Amaru, tras ser alertados por sistema integral de seguridad 911, en
relación a una gresca, y donde se arrojaban elementos contundentes contra un móvil
policial, por lo que al arribar, los funcionarios visualizaron a un sujeto que
arrojó una piedra contra el parabrisas del móvil interviniente, procediéndose a
su aprehensión, tratándose de un hombre de 29 años de edad, el cual opuso
resistencia mediante golpes y patadas.
De igual manera, cerca de las 20:30 horas personales
del GRIM IV, en inmediaciones de calles Ballerini y Calle 337, durante
recorridas preventivas, los efectivos fueron alertados por transeúntes sobre un
sujeto agazapado con aparentes intenciones delictivas, al intentar
identificarlo, el mismo intentó huir entre pasillos, quien tras ser alcanzado
resultó ser de 25 años de edad, y conforme a las primeras averiguaciones,
registraba antecedentes policiales.
El otro procedimiento lo realizó personal del Dpto.
Distritos Policiales y Unidades Operativas en la intersección de Av. Maipú y
Calle Gobernador Dr. Conté, cuando identificaron a un sujeto que se encontraba merodeando,
generando intranquilidad entre los transeúntes, quien al ser abordado no poseía
documento de identidad ni supo justificar su accionar ni presencia en el lugar.
De igual forma, en la madrugada de hoy 17-11-25,
cerca de las 00:30 horas, personal del -GRIM V- en inmediaciones de Calle Ex
Vía y Calle 214, mientras realizaban recorridas preventivas, divisaron a dos
personas, que aparentemente manipulaban picaportes de un domicilio, quienes, al
advertir la presencia policial, huyen rápidamente, logrando la demora de una
mujer de 21 años de edad, en cuando a su acompañante logró perderse de vista.
Así mismo, cerca de las 03.00 horas, efectivos
del GRIM III hallándose en Plácido Martínez y Rioja, tras ser alertados que en
un kiosco personas de identidad desconocida habrían sustraído algunas
mercaderías, los cuales finalmente fueron localizados y demorados tratándose de
un hombre de 36 y una mujer de 38, hallando entre sus pertenencias una mochila
con cosas que se presume habrían sido sustraídas recientemente.
En todos los casos, las personas demoradas fueron trasladadas a las dependencias jurisdiccionales correspondientes, donde se continúan con las actuaciones administrativas y judiciales que corresponden.