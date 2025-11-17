lunes, 17 de noviembre de 2025

Varios demorados en diferentes procedimientos

Ayer 16-11-25, efectivos policiales dependientes del Departamento de distritos policiales y unidades operativas, -GRIM Y GIR-, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a varias personas.

El primero de los procedimientos lo realizó personal del GRIM V, cerca de las 13.00 horas, cuando encontrándose en inmediaciones de Av. Patagonia y calle 2 de abril, tras ser alertados por el SIS 911 que un sujeto estaría forzando la puerta de un domicilio, por lo que se dirigen al lugar y tras un rastrillaje, logran localizar y demorar a esta persona, un sujeto de 34 años de edad, quien al notar la presencia policial intenta alejarse del lugar rápidamente, siendo alcanzado, hallando entre sus pertenencias un arma blanca, quien no supo justificar su accionar ni presencia en el lugar.

De igual forma, personal del GRIM I, alrededor de las 15:30 horas realizando recorridas en inmediaciones de calles Tucumán y Rivadavia, demoraron a un joven de 32 años, quien se encontraba observando los domicilios y vehículos estacionados en la zona, provocando intranquilidad de los vecinos y transeúntes del lugar, al consultar sobre su presencia en la zona no supo justificar, además contaría con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

Así mismo, cerca de las 18.00 horas, personal del GRIM V, hallándose en inmediaciones de calles Pablo Neruda y Calle 490, demoraron a un hombre de 38 años de edad, que se encontraba merodeando, siendo alcanzado a los pocos metros, quien se encontraba en aparente estado de haber ingerido algún tipo de bebidas y/o estupefacientes.

En tanto, personal del GIR, próximo a las 18.30 horas, en la intersección de Av. Colon y el Cano, demoraron a un joven –mayor de edad- que se encontraba en aparente estado de ebriedad, promoviendo desorden en la vía pública.

Las personas demoradas fueron trasladados a las distintas comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.