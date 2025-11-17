Varios demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos lo realizó
personal del GRIM V, cerca de las 13.00 horas, cuando encontrándose en
inmediaciones de Av. Patagonia y calle 2 de abril, tras ser alertados por el
SIS 911 que un sujeto estaría forzando la puerta de un domicilio, por lo que se
dirigen al lugar y tras un rastrillaje, logran localizar y demorar a esta
persona, un sujeto de 34 años de edad, quien al notar la presencia policial intenta
alejarse del lugar rápidamente, siendo alcanzado, hallando entre sus
pertenencias un arma blanca, quien no supo justificar su accionar ni presencia
en el lugar.
De igual forma, personal del GRIM I, alrededor de
las 15:30 horas realizando recorridas en inmediaciones de calles Tucumán y
Rivadavia, demoraron a un joven de 32 años, quien se encontraba observando los
domicilios y vehículos estacionados en la zona, provocando intranquilidad de
los vecinos y transeúntes del lugar, al consultar sobre su presencia en la zona
no supo justificar, además contaría con antecedentes policiales por delitos
contra la propiedad.
Así mismo, cerca de las 18.00 horas, personal del
GRIM V, hallándose en inmediaciones de calles Pablo Neruda y Calle 490,
demoraron a un hombre de 38 años de edad, que se encontraba merodeando, siendo alcanzado
a los pocos metros, quien se encontraba en aparente estado de haber ingerido
algún tipo de bebidas y/o estupefacientes.
En tanto, personal del GIR, próximo a las
18.30 horas, en la intersección de Av. Colon y el Cano, demoraron a un joven
–mayor de edad- que se encontraba en aparente estado de ebriedad, promoviendo
desorden en la vía pública.
Las personas demoradas fueron trasladados a las distintas comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.