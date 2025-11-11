Operativos de contralor en San Luis del Palmar: La Policía secuestró varias motocicletas y demoró a tres personas

En este contexto se procedio al Secuestro preventivo de varias motocicletas, por infracción al transito y otras por no acreditar procedencia al momento del circular. Así mismo se procedio a la demorada de tres personas para averiguación de antecedente.
Se comunica a la comunidad, que estos tipos de operativos se van a realizar de manera diaria, con la finalidad de mejorar el transito de nuestra ciudad, evitar accidentes, hechos delictivos y lo mas importante concientizar a la población sobre el uso del casco, no circular en exceso de velocidad y que las motocicletas cuenten con el cardinado completo.
Recordemos que el uso de las luces, es fundamental. Esta terminantemente prohibido circular sin luz o con moto sin plásticos.
Salvar vidas y prevenir accidentes, es importante. Recorda la policia esta para cuidarte.