martes, 11 de noviembre de 2025

Operativos de contralor en San Luis del Palmar: La Policía secuestró varias motocicletas y demoró a tres personas

Efectivos policiales de la Comisaria de Distrito San Luis, Unidad Regional N° 1 y el Grupo Táctico de Operaciones con asiento en la localidad de San Luis del Palmar, en la jornada de ayer 10-11-05, en horario nocturno, realizaron operativos de contralor en lugares estratégicos de la localidad. 

En este contexto se procedio al Secuestro preventivo de varias motocicletas, por infracción al transito y otras por no acreditar procedencia al momento del circular. Así mismo se procedio a la demorada de tres personas para averiguación de antecedente. 

Se comunica a la comunidad, que estos tipos de operativos se van a realizar de manera diaria, con la finalidad de mejorar el transito de nuestra ciudad, evitar accidentes, hechos delictivos y lo mas importante concientizar a la población sobre el uso del casco, no circular en exceso de velocidad y que las motocicletas cuenten con el cardinado completo.

Recordemos que el uso de las luces, es fundamental. Esta terminantemente prohibido circular sin luz o con moto sin plásticos. 

Salvar vidas y prevenir accidentes, es importante. Recorda la policia esta para cuidarte.