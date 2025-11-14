Paso de la Patria: La Policía recuperó una lancha robada, hay un demorado

Se tomó conocimiento de la sustracción de una lancha con su medio de movilidad de un domicilio ubicado en calle Belgrano y Mitre.
El personal policial se abocó al lugar y realizó tareas de investigación y análisis de información.
Se logró identificar a las personas involucradas y recuperar la embarcación de manera inmediata.
Se realizó una entrevista testimonial y se determinó que una persona había recibido la lancha como pago de una supuesta dueña.
Se presentó una señora que es parte de la titularidad del buque y radicó la denuncia, ya que la persona que había entregado la lancha no tendría participación en la sucesión.
La UFIC N°7 inició actuaciones de investigación por supuesto estelionato.
La embarcación quedó secuestrada en la dependencia policial y se está llevando a cabo la investigación para determinar responsabilidades.