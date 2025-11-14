viernes, 14 de noviembre de 2025

Paso de la Patria: La Policía recuperó una lancha robada, hay un demorado

La Comisaría Paso de la Patria, a través de su Guardia de Prevención y su Brigada de Investigaciones, en colaboración con la Unidad Regional 1, resolvió un caso de sustracción de una lancha.

Se tomó conocimiento de la sustracción de una lancha con su medio de movilidad de un domicilio ubicado en calle Belgrano y Mitre.

El personal policial se abocó al lugar y realizó tareas de investigación y análisis de información.

Se logró identificar a las personas involucradas y recuperar la embarcación de manera inmediata.

Se realizó una entrevista testimonial y se determinó que una persona había recibido la lancha como pago de una supuesta dueña.

Se presentó una señora que es parte de la titularidad del buque y radicó la denuncia, ya que la persona que había entregado la lancha no tendría participación en la sucesión.

La UFIC N°7 inició actuaciones de investigación por supuesto estelionato.

La embarcación quedó secuestrada en la dependencia policial y se está llevando a cabo la investigación para determinar responsabilidades.