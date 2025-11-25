San Luis del Palmar: La Policía recuperó un caballo recientemente sustraído

En horas de la noche de ayer 23-11-25, efectivos policiales de la Comisaria de distrito San Luis del Palmar, tras un rápido despliegue lograron hallar y recuperar un animal equino.
El procedimiento lo realizaron tras tomar conocimiento por parte de un hombre –mayor de edad-, que aparentemente le podrían haber sustraído un animal equino. De inmediato se iniciaron diversas diligencias investigativas, que permitieron obtener información del lugar donde podría encontrarse dicho animal.
Tal es así, en horas de la noche finalmente lograron hallar y poner a resguardo al equino, quien se encontraba en una zona inhóspita ubicada a orillas del Riachuelo.
Al respecto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponden.