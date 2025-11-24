Lucha contra el abigeato en Caá Catí: Secuestran una camioneta, carne y elementos de faena

El ilícito se habría perpetrado
el pasado 22 de noviembre, cuando hallaron restos de faena en un
establecimiento ganadero ubicado en la zona rural del paraje Talaty, ante lo
cual iniciaron una investigación que permitió reunir indicios firmes que
vinculaban a un hombre mayor de edad.
En ese marco, diligenciaron dos
órdenes de allanamientos, hallando y secuestrando alrededor de 90 kg de
productos cárnicos y menudencias, con restos de tierra, pasto y cuero, como
elementos de faena, cuchillos, chaira, ganchos, serruchos, balanza, pilón,
aparejo, cuerdas y lazos, como también una camioneta –marca Toyota hilux-,
presumiblemente utilizada para el traslado del animal, así mismo procedieron a
la aprehensión de un hombre –mayor de edad- sindicado como presunto autor del
hecho.
El aprehendido junto a lo
secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal rural
interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, a fin de
proseguir con los tramites que corresponden.