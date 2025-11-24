lunes, 24 de noviembre de 2025

Lucha contra el abigeato en Caá Catí: Secuestran una camioneta, carne y elementos de faena

Efectivos policiales de la Unidad especial de seguridad rural y ecológica de Caá Catí, en el marco de labores de investigación desplegadas en relación a un hecho de abigeato, tras diligenciar dos órdenes de allanamientos, hallaron y secuestraron productos cárnicos, elementos de faena, una camioneta y detuvieron a un hombre que tendría vinculación con el hecho.

El ilícito se habría perpetrado el pasado 22 de noviembre, cuando hallaron restos de faena en un establecimiento ganadero ubicado en la zona rural del paraje Talaty, ante lo cual iniciaron una investigación que permitió reunir indicios firmes que vinculaban a un hombre mayor de edad.

En ese marco, diligenciaron dos órdenes de allanamientos, hallando y secuestrando alrededor de 90 kg de productos cárnicos y menudencias, con restos de tierra, pasto y cuero, como elementos de faena, cuchillos, chaira, ganchos, serruchos, balanza, pilón, aparejo, cuerdas y lazos, como también una camioneta –marca Toyota hilux-, presumiblemente utilizada para el traslado del animal, así mismo procedieron a la aprehensión de un hombre –mayor de edad- sindicado como presunto autor del hecho.

El aprehendido junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal rural interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, a fin de proseguir con los tramites que corresponden.