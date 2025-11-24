Un hombre murió en plena calle de Monte Caseros

Un hombre de 56 años murió este
lunes en la vía pública de la ciudad correntina de Monte Caseros. Las
autoridades se encuentran investigando las causas exactas de su deceso, aunque
el médico policial determinó que la muerte se habría producido por un infarto.
El hecho ocurrió cerca de las
6:00 de la mañana en la calle General Paz, entre Perelló y España, en el barrio
Aviación de la localidad correntina.
Intervención policial y médica
El suceso fue alertado a través
de un llamado al Sistema Integral 911, informando que una persona yacía tendida
en el piso.
Personal de la Comisaría Tercera
de Monte Caseros se dirigió al lugar y confirmó la denuncia, dando aviso al
sistema de ambulancia del Hospital Robinson. Al llegar, los agentes sanitarios
constataron que el hombre, de apellido Lezcano, no presentaba signos vitales.
Posteriormente, se dio
intervención al médico policial, quien certificó que el deceso del hombre de 56
años se habría producido a causa de un infarto.
Luego de realizar las diligencias
de rigor correspondientes, el cuerpo de Lezcano fue entregado a sus familiares.
El Litoral. Con información de Canal 2 de Monte Caseros