Tras allanamiento la Policía secuestró pescados y armas de fuego en Paso la Patria

Efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Paso de la Patria junto a sus pares del área de investigación y el Grupo Táctico Operacional de la Unidad Regional I, en colaboración de la Unidad Fiscal interviniente y en relación a una causa que se investiga, en la mañana de hoy 10-11-25, diligenciaron una orden de allanamiento, donde secuestraron freezers, balanzas, armas de fuego y distintos pescados.
La Los diversos trabajos investigativos, posibilitó a los citados efectivos a diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio ubicado por calle Boga de esa localidad, lugar donde hallaron y secuestraron tres freezers que contenían en su interior más de cuarenta unidades de pescados de distintas especies, además, balanzas y armas de fuego – rifles, escopetas-, vinculados a la causa que se investiga.
Lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia, siendo trasladado a la citada dependencia, donde posteriormente se continuaron con los tramites de rigor.