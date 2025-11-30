Un hombre murió tras caer de su moto en Monte Caseros

En horas de la tarde de ayer
29-11-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito tercera de Monte
Caseros, tomaron conocimiento que por Avenida Libertador entre San Martín y
Juan Pujol se habría producido un siniestro vial.
Conforme a las primeras
averiguaciones, el siniestro tuvo como protagonista a una motocicleta –marca
Mondial HD150- conducida por un hombre de apellido López de 59 años de edad,
quien aparentemente tras perder el control del rodado habría caído pesadamente.
Ante tal circunstancia, este
hombre fue auxiliado y trasladado al Hospital local, donde lamentablemente en
horas de la noche se habría producido su deceso a raíz de las graves lesiones
que presentaba.
Al respecto se dio intervención a la unidad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites del caso.