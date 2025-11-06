Paso de la Patria: Descartó un revolver cuando escapaba de la Policía

La Guardia de Prevención de la Comisaría Paso de la Patria, a cargo de la Oficial Ayudante Ocampo Alvarenga Yamila, realizó un procedimiento en el que se logró el secuestro de un arma de fuego de guerra calibre 38 con cinco cartuchos intactos.
El personal policial se encontraba realizando un patrullaje en el móvil 486 cuando divisaron a dos personas que se dieron a la fuga al intentar identificarlos.
Durante la persecución, una de las personas dejó caer el arma de fuego, que fue posteriormente identificada como un arma de guerra calibre 38.
El arma fue trasladada a la dependencia para informar a la autoridad fiscal interviniente y lograr la identificación de los supuestos autores.
El procedimiento fue exitoso y se logró el secuestro del arma de fuego.
La autoridad fiscal interviniente fue informada y se están llevando a cabo las actuaciones correspondientes para identificar a los supuestos autores.