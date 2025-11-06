Paso de la Patria: Detienen a un hombre con pedido de captura

En horas de la tarde de ayer, personal de la Comisaría distrito Paso de la Patria, tras ser alertados por un llamado telefónico que alertaba sobre una persona se encontraba en inmediaciones de una Cabaña que se encontraba merodeando.
Ante tal circunstancia, se dirigieron de inmediato al lugar, donde se procedió a interceptar e identificar a un sujeto –mayor de edad-, que reunía las características aportadas, quien fue posteriormente trasladado a la dependencia policial para la correspondiente identificación.
Tras realizar las averiguaciones pertinentes, se determinó que esta persona registraba un pedido de detención vigente en el marco de una causa judicial por supuesto hecho delictivo.
El demorado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, en tanto, en la citada dependencia policial donde se prosiguen con las diligencias de rigor.