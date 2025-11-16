San Cayetano: La Policía secuestró 80 aves utilizadas para riña

En la tarde de ayer 15-11-25, efectivos policiales de la Unidad Especial de Antiarrebatos en conjunto con sus pares de la Comisaria de San Cayetano y la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica de Capital, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en relación a un legajo judicial que se encuentra en trámite, diligenciaron una orden de allanamiento y secuestraron 80 aves de corral, jaulas y otras cosas.
El mandato judicial fue diligenciado cerca de las
17:00 horas, en una vivienda ubicada en inmediaciones de la localidad de San
Cayetano, lugar donde procedieron al secuestro de 23 gallos, 11 gallinas, 42
polluelos y 4 patos, los cuales se hallaban en situación de cautiverio y
quienes aparentemente, se presume que serían utilizados para riña, hallando
además jaulas e incubadoras.
Lo secuestrado fue puesto a disposición de la
justicia y trasladados a las citadas dependencias, donde se continuaron con los
tramites de rigor.