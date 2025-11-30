Santa Ana: Demoran a un motociclista armado con un cuchillo

En la mañana de hoy 30-11-25, efectivos policiales del puesto de Seguridad vial en el acceso a Santa Ana, en el marco de los controles preventivos e identificación de personas que se desarrollan sobre Ruta Provincial N° 43, procedieron a la demora de un motociclista y al secuestro de un arma blanca.
Durante la verificación del rodado y de los elementos transportados, los efectivos detectaron que el conductor, un hombre de 47 años llevaba en una bolsa de mano un arma blanca de importantes dimensiones, con vaina y empuñadura artesanal, quien no supo justificar el motivo de la posesión del mismo. Ante esta circunstancia, solicitaron la intervención de la Comisaría de distrito Santa Ana, que se hizo presente para continuar con los tramites que corresponde.
En el lugar se realizaron las actuaciones preventivas correspondientes, procediéndose a la demora del hombre, al secuestro del arma y el rodado, siendo trasladados hacia la dependencia policial para continuar con los trámites de rigor que corresponden.