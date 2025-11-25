Tras un rápido accionar recuperaron una motocicleta robada

En horas de la madrugada de hoy 25-11-25, efectivos policiales de la Comisaría decimo primera urbana, en un rápido despliegue y con la valiosa colaboración del propietario, hallaron y recuperaron una motocicleta que fuera denunciada como sustraída.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, tras tomar conocimiento que ayer 24-11-25, personas
de identidad desconocida habrían sustraído de Av. Armenia al 4000, una
motocicleta –marca Honda Wave-.
Ante tal circunstancia se inició
un intenso rastrillaje y despliegue, ante lo cual, se toma conocimiento por
parte de la victima que el rodado podria hallarse detrás del ex hipodromo, en
este sentido, de forma inmedaita se dirigen a la zona, donde en inmediaciones
de Avenida Raúl Alfonsin y calle Pomar logran recuperar el rodado.
La motocicleta recuperada fue
trasladado a la citada dependencia policial, a fin de proseguir con los
tramites que corresponden.