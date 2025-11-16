San Roque: Un hombre murió tras perder el control de su motocicleta

En la tarde de ayer 15-11-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito San Roque habrían tomado conocimiento que, a metros del ingreso del Paraje Santo Domingo, aparentemente, una persona se encontraba sin vida junto a una motocicleta, motivo por el cual, al constatar la veracidad de lo informado, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno iniciaron un legajo de investigación.
Según la primera información inicial obtenida, el
suceso se habría registrado cerca de las 19:30 horas, donde se presume que un
hombre – de 50 años de edad- quien circulaba a bordo de una motocicleta – marca
IMSA 110cc.- aparentemente, tras perder el control del rodado habría despistado
y caído, perdiendo la vida en el lugar, desconociéndose más detalles y por
menores que rodearon al hecho.
En el lugar se realizaron las diligencias correspondiste, en tanto, en la citada dependencia se continuaron con los tramites de rigor.