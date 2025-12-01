Paso de los Libres: La Policía continúa con la búsqueda de Diego Sebastián Suárez de 21 años de edad

Desde el primer momento en que se tomó conocimiento de la ausencia del ciudadano SUÁREZ DIEGO SANTIAGO, de 21 años de edad, domiciliado en la localidad de Paso de los Libres y quien se habría ausentado de su hogar el 15-02-25, la Policía de Corrientes intensificó de manera inmediata el operativo de búsqueda, articulando recursos y personal especializado, la cual se sigue realizando.
En ese marco, se continúa realizando despliegues operacionales y de investigación en Paso de los Libres, como en localidades vecinas y áreas fronterizas. Los rastrillajes se desarrollan por tierra, aire y agua, con la participación de divisiones especializadas, entre ellas: embarcaciones y equipos fluviales, división Canes, equipos de drones, personal de búsqueda y rescate de distintas áreas y dependencias.
Asimismo, se sigue contando con la colaboración de fuerzas nacionales, verificándose y rastrillándose distintos sectores y zonas ribereñas. En este sentido, se sigue visibilizando de manera permanente la fotografía con sus datos –flayer-, ante la sociedad, por lo que independientemente del trabajo que viene llevando adelante la Policía, se considera fundamental la colaboración ciudadana. Por ello, se solicita a cualquier persona que pueda aportar datos ciertos y relevantes que permitan avanzar en la búsqueda, comunicarse: en el interior de la provincia, al 101, en Capital, al sistema Integral de Seguridad 911, o bien dirigirse a la dependencia policial más cercana a su domicilio.